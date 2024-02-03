Sakaryaspor: ''Bugün mücadele galip geldi''

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, "Bugün mücadelenin galip geldiğini düşünüyorum." dedi.



Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 puanlık bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.



Maç öncesinde bu müsabakanın öneminin farkında olduklarını belirten Karslı, "Bugün mücadelenin galip geldiğini düşünüyorum. Cezalı, eksik bir kadronun sanki onlar yokmuş gibi sahada diğerleriyle tamamlanmış ve bir bütün olmasıyla her maçtaki gibi takım ruhuna geri döndüğümüzü düşünüyorum." diye konuştu.



Karslı, sakat ve cezalı oyuncuların takıma katıldıktan sonra biraz daha rahatlayacaklarını dile getirerek, daha konforlu oyun için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.



