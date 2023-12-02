Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi ,



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 3-1 kazandı.



Keçiörengücü'nün golünü 4. dakikada Melih İnan attı. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 24 ile 72. dakikalarda Yonathan Del Valle ve 90+2. dakikada Dino Ndlovu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 23 puana yükselirken Keçiörengücü 19 puanda kaldı.



Gelecek hafta Sakaryaspor, Giresunspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Ümraniyespor'a konuk olacak.









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