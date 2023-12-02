Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi ,
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 3-1 kazandı.
Keçiörengücü'nün golünü 4. dakikada Melih İnan attı. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 24 ile 72. dakikalarda Yonathan Del Valle ve 90+2. dakikada Dino Ndlovu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 23 puana yükselirken Keçiörengücü 19 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sakaryaspor, Giresunspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Ümraniyespor'a konuk olacak.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 3-1 kazandı.
Keçiörengücü'nün golünü 4. dakikada Melih İnan attı. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 24 ile 72. dakikalarda Yonathan Del Valle ve 90+2. dakikada Dino Ndlovu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 23 puana yükselirken Keçiörengücü 19 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sakaryaspor, Giresunspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Ümraniyespor'a konuk olacak.
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