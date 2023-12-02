Sakarya 3 attı, serisi devam etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Sakarya 3 attı, serisi devam etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2023 15:36
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi ,

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 3-1 kazandı.

Keçiörengücü'nün golünü 4. dakikada Melih İnan attı. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 24 ile 72. dakikalarda Yonathan Del Valle ve 90+2. dakikada Dino Ndlovu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 23 puana yükselirken Keçiörengücü 19 puanda kaldı.

Gelecek hafta Sakaryaspor, Giresunspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Ümraniyespor'a konuk olacak.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery