Sage'den Zaha için açıklama!

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, performansıyla tartışma yaratan Wilfried Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Sage, "Wilfired Zaha şu anda antrenman yapıyor. Geçen hafta onunla yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşme yaptık. Kulüpte kendisinden ne beklendiğini anlaması gerekiyor. Zaha'ya onu neden kadromuza kattığımızı ve faydalanmak istediğimizi söyledim. Şu an için bir oyuncu olarak yetenekleriyle bir sorunu yok, takımla birlikte mücadele etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Lyon'un Toulouse ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Zaha, 53. dakikada oyundan çıkmıştı. Fransız ekibinin daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynadığı maçta kadroda yer alan Fildişili futbolcu bu maçta süre almamış ve ardından milli ara öncesi son maç olan Nantes mücadelesinde kadroya dahil edilmemişti.



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Lyon'da şu ana kadar olan performansıyla eleştirilen Zaha, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Fildişili futbolcu, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor?" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu açıklama eleştirilere yanıt olarak yorumlanmıştı.



Lyon'da şu ana kadar 2 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.



