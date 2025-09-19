Sadettin Saran'dan hisse devri ve kapatma açıklaması

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sadettin Saran, seçim öncesinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
HİSSE DEVRİ VE KAPATMA AÇIKLAMASI
Hisse devri için başvuruda bulunduğunu açıklayan Sadettin Saran "Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için (Tuttur.com) başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi şirket benim, kapatırım." ifadelerini kullandı.
"KADIKÖY CEHENNEMİNİ GERİ GETİRECEĞİZ"
Saran, şampiyonluk hasretiyle ilgili yöneltilen soruya, şu ifadelerle yanıt verdi.
"Dış etkenler var, bu tartışmasız. dünkü maçın sonundaki hakem hataları akıl dışı, olacak iş değil. Ama tabii bunu yenmenin yolu, saha içinde kuvvetli olmak. Her yerde dile getirdiğim, tekmeye kafayla giren bir takım oluşturmak. Kadıköy cehennemini geri getirecek, Fenerbahçe ruhunu geri getirecek bir takım… Birliktelik, beraberlik diyoruz. Çünkü bunu niye diyoruz? Gücümüzü göstermemiz lazım. O yüzden de kongreye çok katılım olsun istiyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü hatırlamamız lazım ve dışarıya da hatırlatmamız lazım"
"BAŞKAN OLMAYA DEĞİL, İYİ BAŞKAN OLMAYA GELİYORUZ"
Kulübün mali yapısına değinen Saran, gelirlerin doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var, bunu yönetmek önemli. Sponsorluk konusunda da profesyonellerden oluşan bir komite kuracağız. Biz buraya başkan olmaya değil, iyi başkan olmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON OLAMAYAN BAŞKAN GİDECEK"
Şampiyonluk hedefinin öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Saran, "Başarıda nasıl ezber bozacaksak, başarısızlıkta da ezber bozacağız. Şampiyon olamayan başkan gidecek. Burası dünyanın en büyük sportif kulübü; 11 senedir olmayan şampiyonluk şart. Bu da bizim birinci projemiz ve sağlandığı zaman zaten birlik ve beraberlik olur" diye konuştu.
"EN BÜYÜK HAYALİM"
Hayalinin üç başkanın şampiyonluğu birlikte kutlaması olduğunu söyleyen Saran, "En büyük hayalim, üç başkanın şampiyonluğu birlikte kutlaması" dedi.
"EKİBİME GÜVENİYORUM"
Ekibine güvendiğini belirten Saran, "Biz, adama göre görev değil; göreve göre adam anlayışı ile geliyoruz. İşinde iyi, vatanını ve Fenerbahçe'yi canı gönülden seven insanlar seçmeye çalıştım. Ekibime güveniyorum" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH REKOR KATILIM OLUR"
Seçime katılım çağrısı yapan Saran, "Camiaya, diğer kulüplere ve tüm dünyaya ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu göstermek istiyorsak seçime katılımın çok olması lazım. İnşallah rekor katılım olur" dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"
Açıklamalarını net bir mesajla bitiren Saran, "Ben Fenerbahçelileri değil; Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyorum. Söz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız!" sözlerini kaydetti.
