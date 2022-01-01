Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Sacramento, Ben Simmons'tan vazgeçti!

Sacramento Kings'in, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için takas girişimlerine son verdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için takas girişimlerine son verdiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Kings'in 76ers'ın istediği fiyatın çok fahiş olduğuna inandığını söyledi.

Sacramento kadrosunun Philadelphia'nın takas senaryoları için en uygun seçeneklerden biri olarak görülmüş olmasından ötürü, 76ers'ın Simmons takasını yaz dönemine erteleme şansının yükseldiği düşünülüyor.

Simmons 2024-25 sezonu sonuna dek takımla sözleşmeli olduğu için, Sixers'ın bu durumu herhangi bir işlem için beklemek adına koz olarak düşündüğüne inanılıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal