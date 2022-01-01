Sacramento, Ben Simmons'tan vazgeçti!

Sacramento Kings'in, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için takas girişimlerine son verdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Kings'in 76ers'ın istediği fiyatın çok fahiş olduğuna inandığını söyledi.



Sacramento kadrosunun Philadelphia'nın takas senaryoları için en uygun seçeneklerden biri olarak görülmüş olmasından ötürü, 76ers'ın Simmons takasını yaz dönemine erteleme şansının yükseldiği düşünülüyor.



Simmons 2024-25 sezonu sonuna dek takımla sözleşmeli olduğu için, Sixers'ın bu durumu herhangi bir işlem için beklemek adına koz olarak düşündüğüne inanılıyor.



