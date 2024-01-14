Sacha Boey ne zaman dönecek?

Galatasaray'da dizindeki problem nedeniyle Sivas'a götürülmeyen ve Kayseri maçına yetişip yetişmeyeceği ise netleşmeyen Sacha Boey'un riske edilmeyeceği öğrenildi.
Kupa maçında da yine şans verilmesi beklenmeyen Boey için hedef olarak Trabzonspor deplasmanının seçildiği kaydedildi.
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Kupa maçında da yine şans verilmesi beklenmeyen Boey için hedef olarak Trabzonspor deplasmanının seçildiği kaydedildi.
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.