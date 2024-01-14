Sacha Boey ne zaman dönecek?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sacha Boey'un dönüşü için Trabzonspor maçı seçildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sacha Boey ne zaman dönecek?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 09:13
Galatasaray'da dizindeki problem nedeniyle Sivas'a götürülmeyen ve Kayseri maçına yetişip yetişmeyeceği ise netleşmeyen Sacha Boey'un riske edilmeyeceği öğrenildi.

Kupa maçında da yine şans verilmesi beklenmeyen Boey için hedef olarak Trabzonspor deplasmanının seçildiği kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery