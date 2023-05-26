Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'ın, LA ekibine takas edilmeden önce "dört yıllığı 100 milyon dolarlık" bir kontrat istediği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Lakers'taki geleceği belirsiz olan Russell'ın Los Angeles'a geçmeden önce dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir anlaşma istediğini belirtti:



"Kaynaklara göre, bir de (Minnesota) Timberwolves'tayken dört yıllığı 100 milyon doları aşan yeni bir kontrat arayan Russell meselesi var. İstikrarsız geçirdiği playoff dönemi sonrasında, Russell için bu fiyatı çok kişinin teklif edeceğini hayal etmek zor..."



Playofflarda Russell, 13.3 sayı, 2.9 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamış, özellikle Denver Nuggets'a karşı oynadığı Batı konferansı finallerinde etkinliği iyice azalmıştı.



