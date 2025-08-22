21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Rui Vitoria: "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor"

Panathinaikos teknik direktörü Rui Vitoria, UEFA Konferans Ligi play-off turu 1. maçında 2-1 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rui Vitoria: 'Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor'
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor'u sahasında 2-1 yenen Panathinaikos'un teknik direktörü Rui Vitoria, Türkiye'de kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vitoria, maçın ikinci yarısında 2 oyuncuyu aynı anda oyuna almasının karşılaşmanın dinamiğini yükselttiğini kaydetti.

Samsunspor'un bire birde çok iyi savunma yaptığını anlatan Vitoria, "Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik. Diğer yandan Calabria'nin oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık. Bu şekilde hücumumuz daha da rahatladı. 1-0 gerideyken 2 topumuz direkten döndü. Ancak bir şekilde 2 gol bulabildik." dedi.


Vitoria rövanş maçına da değinerek, "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey, Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız." ifadesini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
