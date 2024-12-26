Ruben Amorim: 'Çok uzun bir yolumuz var'

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 2-0 kaybedilen Wolves maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ruben Amorim, " Zamana ihtiyacımız var. Zor bir dönem olacağını söylemiştim ve bu dönem bitmekten çok uzak. Devam etmeliyiz. Şu anda hayatta kalmak zorundayız. Bu işe antrenman yapmak için zamanım olmadan başladım. Zor maçlarla başladım, bunu zaten biliyorduk, yol uzun. Kulübümüzde saha içinde, saha dışında birçok şey üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden her maça odaklanalım ve antrenmanların her dakikasını takımı geliştirmek için kullanalım." ifade edildi.



Öte yandan 4 maçtır kadroya alınmayan Marcus Rashford için sorulan, " Rashford'un durumunda bir değişiklik olacak mı?" sorusuna Amorim, " Burada bizimle olmadığına göre sizce olacak mı?" diyerek yanıt verdi.