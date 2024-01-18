Charlotte Hornets guardı Terry Rozier'ın, takas edilmesi halinde Miami Heat'e gitmek istediği iddia edildi.



Hornets ekibi NBA'in son takas günü öncesinde Rozier ile yollarını ayrılmaya karar verirse, tecrübeli oyuncunun Heat'le anlaşmak istediği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Rozier'ın "bilinen tercihinin" Miami'de oynamak olduğunu söyledi.



Fischer ayrıca LaMelo Ball, Brandon Miller ve Mark Williams'ın Charlotte'ın kadrosunda "dokunulmaz" olarak görülen tek oyuncular olduğunu belirtti.



Sözleşmesinde bir sezonu daha garantili olan Rozier, bu sezonki performansıyla, özellikle de Ball'un ayak bileği burkulması nedeniyle altı hafta parkelerden uzak kaldığı dönemde, kendisini çok daha cazip bir takas varlığı haline getirmişti.



29 yaşındaki oyuncu, maç başına 24.0 sayı ve 6.8 asist ortalamalarıyla kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakalıyor.



