Ronaldo'suz Juventus'un tadı yok

Serie A'nın 5. haftasında Juventus, sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Merih Demiral 90 dakika sahada başarılı bir mücadele verdi.

Ronaldo'suz Juventus'un tadı yok
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26 Ekim 2020 00:43
İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya Verona oyuncu değişiklikleri ile başladı ve aranan gol 60. dakikada Favilli'den gelirken Verona öne geçti.

61. dakikada oyuna giren Kulusevski 77. dakikada golünü atarak maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Juventus'ta Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kalırken oynadığı futbolla göz doldurdu. Verona'daki temsilcimiz Mert Çetin ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu skorun ardından Juventus 9 puana, Verona ise 8 puana yükseldi. Juventus son 3 maçında 3 beraberlik almış oldu.



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