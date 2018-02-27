Romelu Lukaku: ''NBA gibi All-Star yapalım!''

Here's an idea for you guys... the nba has all-star game! Don't you guys think we should organise one in the @premierleague.. The north vs the south! And the fans vote... what do you guys think? @premierleague @FA 😏😉



— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) 26 Şubat 2018

Manchester United'ın golcü futbolcusu, NBA'de olduğu gibi Premier Lig'de de All-Star maçı yapılmasını önerdi.Belçikalı golcü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir önerim var. NBA'in All-Star maçı var. Premier Lig olarak biz de böyle bir şey organize edemez miyiz? Kuzey ve Güney takımları olacak ve taraftarlar oy kullanacak. Siz ne düşünüyorsunuz?'' sözlerini kullandı.Basketbol hayranı olan Lukaku'nun bu fikri, gerçeğe dönüşürse Kuzey Takımı'nda Manchester United, Manchester City ve Liverpool, Güney Takımı'nda ise Arsenal, Tottenham ve Chelsea takımlarının kadroları birleşecek.