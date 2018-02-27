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Romelu Lukaku: ''NBA gibi All-Star yapalım!''

Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ilginç bir öneride bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Romelu Lukaku: ''NBA gibi All-Star yapalım!''
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27 Şubat 2018 17:30
Manchester United'ın golcü futbolcusu Romelu Lukaku, NBA'de olduğu gibi Premier Lig'de de All-Star maçı yapılmasını önerdi.

Belçikalı golcü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir önerim var. NBA'in All-Star maçı var. Premier Lig olarak biz de böyle bir şey organize edemez miyiz? Kuzey ve Güney takımları olacak ve taraftarlar oy kullanacak. Siz ne düşünüyorsunuz?'' sözlerini kullandı.

UNITED, CITY VE LIVERPOOL...

Basketbol hayranı olan Lukaku'nun bu fikri, gerçeğe dönüşürse Kuzey Takımı'nda Manchester United, Manchester City ve Liverpool, Güney Takımı'nda ise Arsenal, Tottenham ve Chelsea takımlarının kadroları birleşecek.

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