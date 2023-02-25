Romain Saiss'ın ayrılmak istemesinin sebebi belli oldu

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kadroda önemli bir değişim süreci yaşıyor. Wout Weghorst ve Josef de Souza'nın devre arasındaki ayrılıkları sonrası başka isimlerin de takımdan ayrılmaları gündemde...



SAISS,'İN, ŞENOL GÜNEŞ İLE ARASI MI BOZUK?



Dış basında Romain Saiss ile ilgili iddialar gündem oldu. Şenol Güneş ile Saiss'in anlaşamadığı, Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi.



WALID REGRAGUI ENDİŞELİ



Al-Araby'nin haberine göre Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Walid Regragui, Saiss'in Beşiktaş'taki durumundan dolayı endişeli... Milli takımın 25 Mart'ta Brezilya ve 28 Mart'ta Peru ile oynayacağı maçlarda kadroda olması beklense de Beşiktaş'taki devamlılığının yaratacağı sorundan korkuluyor.



BENATIA, SAISS'I YUNANİSTAN'A MI GÖTÜRÜYOR?



Fas Milli Takımı'na yakın bir kaynak, Saiss'in durumuna ilişkin Al-Araby'ye açıklamalarda bulundu. Fas Milli Takımı'nın eski kaptanlarından olan ve daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia'nın Saiss'in Yunanistan'a transferi adına devreye girdiği belirtildi.







