Roma taraftarları hakem Anthony Taylor'a saldırdı

UEFA Avrupa Ligi finalini Sevilla'ya penaltılarda yenilerek kaybeden Roma'da maçın hakemi Anthony Taylor büyük bir tepki var.



Özellikle normal sürenin son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen Roma cephesi, hakem Anthony Taylor'ın "devam" kararı vermesiyle çileden çıkmıştı.



HAVALİMANINDA SALDIRI GİRİŞİMİ



Maçın ardından ailesiyle birlikte Budapeşte şehrinden ayrılmak üzere havalimanına giden Taylor, burada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Romalı taraftarlar tarafından çok büyük tepki gören Taylor ve ailesi, taraftarların saldırı girişiminden güvenlik güçleri sayesinde zarar görmeden kurtuldu.



MOURINHO DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Maçın ardından Taylor'a büyük tepki gösteren bir diğer isim de Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ydu. Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağız ve aslında bu iyi bir şey. Çünkü orası bize göre bir yer değil. Umarım Anthony Taylor önümüzdeki yıl sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını yönetir ve bu akşam burada yaptığı rezaleti orada da yapar." ifadelerini kullanmıştı.



