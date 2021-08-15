Roma, Dzeko'nun yerine forvetini buldu

Dzeko'yu Inter'e kaptıran Roma, Chelsea'den Tammy Abraham'ı 40 milyon euroya almaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Roma, Dzeko'nun yerine forvetini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2021 09:16
Chelsea'nin Lukaku'yu kadrosuna katması, Inter'in de Dzeko'yu almasıyla yeni forvete ihtiyaç duyan Roma aradığı ismi Chelsea'de buldu.

Bu çılgın transfer üçgeninde Roma, Chelsea'nin genç İngiliz forveti Tammy Abraham için İngiliz ekibine teklif yaptı ve bu istek kabul edildi. Haberlere göre Roma, bu transfer için Chelsea'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan yapılacak sözleşmede Chelsea, 80 milyon euroya oyuncuyu geri alma hakkına sahip olacak.

Romelu Lukaku'nun gelişiyle ilk 11'de oynama hayalleri yine suya düşen Tammy Abraham, altyapısından yetiştiği Chelsea'ye böylelikle vede etmişti.

Chelsea'den daha önce forvet oyuncusu Olivier Giroud'da ayrılmış ve Milan'a imza atmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.