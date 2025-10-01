01 Ekim
Roma'dan iç transfer hamlesi: Zeki Çelik

Roma, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

calendar 01 Ekim 2025 19:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 19:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma, iç transferde önemli bir hamleye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre başkent ekibi, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni bir kontrat imzalamayı planlıyor.

Haberde, Zeki Çelik'in zamanla Roma taraftarının güvenini kazandığı ve ortaya koyduğu istikrarlı performansla kulüp yönetiminin beğenisini topladığı vurgulandı. Yönetimin, tecrübeli sağ bekten bonservis geliri elde edebilecek durumdayken oyuncuyu bedelsiz şekilde kaybetmek istemediği de öne sürülüyor.

BU SEZON NE YAPTI?


Bu sezon Roma formasıyla 2025/26 döneminde tüm kulvarlarda 5 maçta görev alan Zeki Çelik, toplam 289 dakika sahada kaldı ve bu süreçte 1 asistlik katkı yaptı. 

