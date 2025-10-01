Roma'dan iç transfer hamlesi: Zeki Çelik

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma, iç transferde önemli bir hamleye hazırlanıyor.La Gazzetta dello Sport'un haberine göre başkent ekibi, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni bir kontrat imzalamayı planlıyor.Haberde, Zeki Çelik'in zamanla Roma taraftarının güvenini kazandığı ve ortaya koyduğu istikrarlı performansla kulüp yönetiminin beğenisini topladığı vurgulandı. Yönetimin, tecrübeli sağ bekten bonservis geliri elde edebilecek durumdayken oyuncuyu bedelsiz şekilde kaybetmek istemediği de öne sürülüyor.Bu sezon Roma formasıyla 2025/26 döneminde tüm kulvarlarda 5 maçta görev alan Zeki Çelik, toplam 289 dakika sahada kaldı ve bu süreçte 1 asistlik katkı yaptı.