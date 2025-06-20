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Rockets, koç Udoka ile uzun süreli sözleşme uzattı

Houston Rockets, başantrenör Ime Udoka ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı.

calendar 20 Haziran 2025 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rockets, koç Udoka ile uzun süreli sözleşme uzattı
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Houston Rockets, başantrenör Ime Udoka ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre anlaşma, Udoka'yı ligin en yüksek maaş alan koçlarından biri haline getiriyor.

Rockets'ın başında ikinci sezonunu geride bırakan Udoka, 2024-25 sezonunda takımı 52 galibiyet – 30 mağlubiyetlik dereceye taşıyarak 2019-20'den bu yana ilk kez playoff bileti alınmasına öncülük etti.


Boston Celtics'in eski başantrenörü olan Udoka, Houston'daki iki sezonda toplamda 93 galibiyet – 71 mağlubiyet elde etti ve bu sezon "Yılın Koçu" oylamasında üçüncü sırada yer aldı.

Rockets, geçtiğimiz günlerde New York Knicks'in, Tom Thibodeau'nun görevine son verilmesinin ardından Udoka ile görüşme talebini reddetmişti.

Bu anlaşma, Rockets cephesinde Haziran ayındaki ikinci büyük hamle oldu. Kulüp, geçen hafta pivot Steven Adams ile 3 yıl, 39 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

Houston yönetimi ayrıca, tecrübeli oyun kurucu Fred VanVleet'in 44.9 milyon dolarlık takım opsiyonu için 29 Haziran tarihine kadar karar vermek zorunda.


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