Robin van Persie teknik direktörü oluyor; işte adresi

Robin van Persie, ilk A Takım teknik direktörlük deneyimine çok yakın...



Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Eredivisie'de 11. sırada yer alan Heerenveen teknik direktör olarak Robin van Persie'yi düşünüyor, ancak bunun olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.



Feyenoord, Hollandalı efsanenin gelecek sezon U21 Takımı'nın başında geçmesini planlıyor. Robin van Persie ise artık bir A Takım çalıştırmak istiyor. Bu durum Arne Slot görevde olduğu sürece Feyenoord'da gerçekleşmesi zor görünüyor.



Arne Slot'un görevde olması nedeniyle Feyenoord'da A Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna oturamacağını bilen Robin van Persie, Heerenveen ile görüşmelere başladı.



FENERBAHÇE'DE 36 GOL ATTI



Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Robin van Persie, bu karşılaşmalarda 36 kez gol sevinci yaşarken yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi.













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