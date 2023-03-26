Roberto Mancini'den Balotelli'ye cevap!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, takımdaki forvet konusunda kendisini eleştiren Balotelli'ye cevap verdi.



Mancini yaptığı açıklamada, "Dediği gibi İtalya'nın iyi forvetlere sahip olmasına sevindim. Ne demek istediğini tam anlayamadım ama... belki kendinden bahsediyordur." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam ayrıca, "Onu çok seviyorum. Umarım yeniden formunun zirvesine çıkar." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, forvet konusundaki eksiklerle ilgili serzenişte bulunmuştu.



Balotelli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'da yeterince forvet var ve hepsi formda, güven bana" açıklamasını yapmıştı.



Mario Balotelli, Eylül 2018'den beri İtalya Milli Takım formasını giymiyor. Golcü oyuncu, İtalya Milli Takım formasıyla 36 maça çıktı ve 14 gol kaydetti.





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