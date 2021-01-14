Rizespor'da Kovid-19 testi pozitif futbolcu sayısı artıyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.



Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.



