Rizespor'da Kovid-19 testi pozitif futbolcu sayısı artıyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
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Rizespor'da Kovid-19 testi pozitif futbolcu sayısı artıyor
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14 Ocak 2021 21:06
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.



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