Rizespor'un derbideki en büyük kozu: Abdülkadir Ömür!

Karadeniz derbisinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, kötü gidişata son vermek istiyor. Son üç maçını kaybeden yeşil-mavililer, bu mücadelede yeni transferi Abdülkadir Ömür'e güveniyor.

Haber; Sabah
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rizespor'un derbideki en büyük kozu: Abdülkadir Ömür!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2025 13:25

Karadeniz derbisinde bugün Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, kötü gidişata son verip alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Son üç lig maçını kaybeden yeşil-mavililer, derbide yeni transferi Abdülkadir Ömür'e büyük umut bağlıyor.

Geçen hafta lider Galatasaray karşısında Rizespor formasıyla ilk kez sahaya çıkan milli futbolcu, sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazandı. Teknik ekip, Abdülkadir'in bu kritik mücadelede takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery