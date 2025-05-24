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Rizespor, pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak

Trendyol Süper Ligi'nde 37. Hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, pazar günü TSİ 19:00'da Beşiktaş'a konuk olacak.

calendar 24 Mayıs 2025 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Rizespor, pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Çaykur Rizespor, 13 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla ligde 14'üncü sırada bulunuyor.

Ligdeki son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 59 puanla 4. sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.


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