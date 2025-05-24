Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Çaykur Rizespor, 13 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla ligde 14'üncü sırada bulunuyor.
Ligdeki son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 59 puanla 4. sırada yer alıyor.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Çaykur Rizespor, 13 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla ligde 14'üncü sırada bulunuyor.
Ligdeki son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 59 puanla 4. sırada yer alıyor.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
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