Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Alanyaspor, 69. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik sayısı 81. dakikada Loic Remy'den geldi.



Rizespor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettiği 4 maçı da kaybetmedi ve son 3 maç da 1-1 sona erdi. [1 galibiyet, 3 beraberlik]



Bu sonucun ardından Rizespor sezonun ilk puanını alırken, ilk 2 maçını kazanan Alanyaspor ise ilk kaybını yaşadı ve puanını 7 yaptı.



Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk edecek, Rizespor ise BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Selim Ay'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.



30. dakikada Aytemiz Alanyaspor adına kazanılan faul atışında, Efkan Bekiroğlu'nun yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.



45+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



