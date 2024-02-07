Serbest oyuncu Austin Rivers, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny'nin, babasıyla aynı takımda "oynamaması gerektiğini" söyledi.



Rivers, LeBron ve oğlu Bronny'nin aynı NBA kadrosunda yer alması ihtimaline ilişkin çekincelerini dile getirdi.



Babası Doc Rivers'ın yönetimindeki kişisel deneyiminden yola çıkarak konuşan Rivers, ligdeki baba-oğul ikilisinin dinamiklerinin Bronny'nin bireysel gelişimini ve kimliğini potansiyel olarak gölgeleyebileceğine inandığını belirtti.



ESPN'in 'NBA Today' programında konuşan Rivers, Bronny'yi babasıyla birlikte oynamanın doğurabileceği her türlü potansiyel olumsuzluktan koruma arzusunu şu ifadelerle vurguladı:



"Bronny'nin LeBron'la birlikte oynamasını istemem. Draft edilip babasıyla oynamasının kendisine negatif enerji getirdiğini görmek istemiyorum. Bunu hak etmiyor. Kendi kimliğini ortaya çıkarabileceği bir yerde oynaması gerekiyor."



LeBron, geçmişte birçok kez oğluyla aynı sahayı paylaşma arzusunu açıkça dile getirmişti. Bronny'nin ise USC'deki üniversite kariyeri ilerledikçe, NBA'deki potansiyel takımına ilişkin spekülasyonlar gündeme gelmeye devam ediyor.



