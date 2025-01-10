Miami Heat başkanı Pat Riley, Heat'in geçirdiği çalkantılı sezonda kendisini "bitmiş" olarak adlandıran eleştirenlere yanıt verdi.



Riley, uzun zamandır NBA'in bir parçası olduğunu kabul etmesine rağmen eleştirilerle karşılaşmaktan endişe etmediğini söyledi.



The Dan Le Batard Show'da yaptığı bir sohbette kendisine "vakti geçmiş" olarak adlandırılması sorulduğunda, 79 yaşındaki başkan şu yanıtı verdi:



"İnsanların söylediklerini umursamıyorum çünkü, yani belki de umursuyorumdur, hatta belki de başka bir yere gidip tüm bunları geride bırakmam doğrusu olacaktır. Ama sonra başka bir şey yapma konusunda çok takıntılı bir hale gelirdim ve kimse beni o ruh halinde görmek istemez."



Heat, bu sezon 19-17'lik bir dereceyle Doğu Konferansı sıralamasında 6. sırada yer alıyor.



