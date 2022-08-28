Mbwana Samatta, Marcel Tisserand, Max Meyer ve Steven Caulker ile yolların ayrılması sonrası yabancı sayısı 18'e düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sayıyı düşürmek için çabalayan Kanarya'da sezon başı PSV Eindhoven'dan kiralanan Bruma ile de yolların ayrılacağı iddia edilirken Hollanda'dan sıcak bir haber geldi.Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, Portekizli kanat oyuncusunun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğinin altını çizdi, kişisel sosyal medya hesabındantweetini attı.Zorunlu satın alma opsiyonu 4 milyon euro olan Bruma, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar çıktığı 5 maçta gol katkısı veremedi, 1 asistle oynadı.Henüz beklentileri karşılamakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, transferi sonrası süreçle ilgili konuşmuş,ifadelerini kullanmıştı.