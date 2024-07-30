Riccardo Calafiori, Arsenal'de

Arsenal, 22 yaşındaki İtalyan stoper Riccardo Calafiori'yi kadrosuna kattı.



Yıldız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan İngiliz devi, bu transfer için Bologna'ya 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Calafiori yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta transfer için, "Riccardo ve ailesi, Arsenal'a hoş geldi. O büyük bir güç ve savunmamıza güç katacak." dedi.



Öte yandan The Athletic'in haberine göre; Bayern Münih, Real Madrid ve Juventus'un teklifine rağmen Calafiori, Arsenal'i tercih etti.



Bologna'da geçen sezon 33 maçta süre bulan Calafiori, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.





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