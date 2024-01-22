Rennes, Marsilya'yı penaltılarda eledi!

Fransa Kupası son 32 turu maçında Marsilya ile Rennes karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi.



Marsilya'nın golü 29. dakikada Veretout'tan geldi. Rennes beraberliği Bourigeaud'un kendi ağlarına attığı golle buldu. Maçta skor tabelası değişmedi ve penaltılara geçildi.



Penaltılarda Rennes, Marsilya'ya 9-8 üstünlük kurdu ve kupada bir üst tura yükseldi.



Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Beşiktaş'tan Marsilya'ya transfer olan Jean Onana ise 90 dakika sahada kaldı.



