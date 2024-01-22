Rennes, Marsilya'yı penaltılarda eledi!

Fransa Kupası son 32 turu mücadelesinde normal süresi 1-1 biten maçta Rennes, Marsilya'yı penaltılar sonucu 9-8 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.

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Rennes, Marsilya'yı penaltılarda eledi!
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22 Ocak 2024 01:23
Fransa Kupası son 32 turu maçında Marsilya ile Rennes karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Marsilya'nın golü 29. dakikada Veretout'tan geldi. Rennes beraberliği Bourigeaud'un kendi ağlarına attığı golle buldu. Maçta skor tabelası değişmedi ve penaltılara geçildi.

Penaltılarda Rennes, Marsilya'ya 9-8 üstünlük kurdu ve kupada bir üst tura yükseldi.

Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'tan Marsilya'ya transfer olan Jean Onana ise 90 dakika sahada kaldı.

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