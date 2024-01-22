Rennes, Marsilya'yı penaltılarda eledi!

Fransa Kupası son 32 turu maçında Marsilya ile Rennes karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi.
Marsilya'nın golü 29. dakikada Veretout'tan geldi. Rennes beraberliği Bourigeaud'un kendi ağlarına attığı golle buldu. Maçta skor tabelası değişmedi ve penaltılara geçildi.
Penaltılarda Rennes, Marsilya'ya 9-8 üstünlük kurdu ve kupada bir üst tura yükseldi.
Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'tan Marsilya'ya transfer olan Jean Onana ise 90 dakika sahada kaldı.
Marsilya'nın golü 29. dakikada Veretout'tan geldi. Rennes beraberliği Bourigeaud'un kendi ağlarına attığı golle buldu. Maçta skor tabelası değişmedi ve penaltılara geçildi.
Penaltılarda Rennes, Marsilya'ya 9-8 üstünlük kurdu ve kupada bir üst tura yükseldi.
Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'tan Marsilya'ya transfer olan Jean Onana ise 90 dakika sahada kaldı.