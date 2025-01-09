Rennes'de ayrılık yakın: Jota

Rennes'de sezon başında transfer edilen Portekizli hücum oyuncusu Jota, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rennes'de ayrılık yakın: Jota
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09 Ocak 2025 17:31
Rennes'de sezon başında transfer edilen Portekizli hücum oyuncusu Jota için yeni bir gelişme yaşandı.

Ouest-France'ın haberine göre; Rennes'de istenen performansı gösteremeyen Jota, kış transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 

Haberde, oyuncunun Fransa dışından bir kulübe transfer olmasının beklendiği ve takımla yapılan antrenmanlara katılmadığı kaydedildi.

Yunanistan, Türkiye, İskoçya ve İngiltere'den talipler olan Portekizli oyuncunun kısa süre içinde kararını vererek yeni takımına imza atması bekleniyor. 

Rennes'in sezon başında 8 milyon euro'ya Al Ittihad'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Jota, bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.


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