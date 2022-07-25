Renato Sanches, kararını verdi; İşte yeni kulübü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches, yeni adresinin neresi olacağı konusunda kararını verdi.



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Milan ile de anılan Renato Sanches, Paris Saint Germain'e transfer olmaya karar verdi. Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos'un çarşamba gününe kadar tamamlamak istediği Renato Sanches transferinde Lille ile yapılan görüşmelerin henüz yeterince ilerlemediği ancak Campos'un, Sanches transferi için şartları zorlayacağı ifade edildi.



Milan ise Renato Sanches'in tercihini PSG'den yana yapmasının ardından gözünü Aston Villalı Carney Chukwuemeka'ya çevirdi.



Renato Sanches geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.





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