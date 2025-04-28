Rekorların adamı: Victor Osimhen

Victor Osimhen atmaya, Galatasaray da kazanmaya devam ediyor. Dün ligde 22'nci bu sezonki ise 31. sayısını kaydeden Osimhen, bir gol daha atarsa rekor kıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rekorların adamı: Victor Osimhen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2025 10:34
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, gollerini atmaya, devam ediyor.

Geçen haftaki Bodrum FK maçını boş geçen 26 yaşındaki süper star, Eyüp karşısında ise yine ağları buldu. 71'de sarı-kırmızılıları 3-0 öne geçiren golü, Eyüp filelerine bırakan Nijeryalı, ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda da 31'inci kez meşin yuvarlağı rakip ağlarla buluşturdu.

KARİYER REKORU KIRACAK

Osimhen, ayrıca attığı bu golle, Napoli dönemindeki en skorer sezonunu da egale etti. Aslan'ın Nijeryalısı, kalan maçlarda bir kez daha ağları havalandırması halinde kariyer rekoru kıracak.

8 DE ASİSTİ BULUNUYOR

31 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, ayrıca dün Sallai'nin attığı golün de asistini yaptı ve toplamda 8'inci kez takım arkadaşlarına gol attırdı. Böylece Sarı- kırmızılı formayla 36'ncı maçında 39 kez skor katkısı yapmayı başardı. 

 
 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.