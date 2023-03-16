Reece James'ten TFF'nin kampayasına destek

Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız.

Kökümüz bir.

Suyumuz bir.

Güneşimiz bir.



1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak, depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. https://t.co/TMZB0AW8Fz'a girin bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin. pic.twitter.com/aOd8c9ruBx



— TFF (@TFF_Org) March 16, 2023