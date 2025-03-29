Recep Uçar: 'Hak ederek kazandık'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, taraftara bayram hediyesi verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ifade etti.Galibiyeti çok istediklerinin altını çizen Uçar, "İyi mücadele ettiğimiz, elimizden geldiğince iyi oynadığımız ve sonunda da hak ederek kazandığımız bir maç oldu. Konyaspor taraftarına bayram hediyesi verdiğimiz için de mutluyuz. Onlara armağan ediyoruz. Çünkü çok hak etmişlerdi." dedi.Uçar, Gaziantep FK'nın son dönem performansının oldukça iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:"Zor bir maç bizi bekliyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. İlk yarı oyuna daha iyi başlayan ekip bizdik. İlk yirmi dakikada Melih'in bir şutu oldu. Pozisyonlarımız oldu ama değerlendiremedik. Taç organizasyonunda Yusuf'un asistiyle bulduğumuz golle öne geçtik. Ofsayt dışında pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Neticesinde de haklı olarak alınan bir üç puan. Artık 8 final maçı var. Hala bir şeyi garantilemedik."