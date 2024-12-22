Real Madrid, sinirini Sevilla'dan çıkardı

LaLiga'nın 18. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı evinde 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, sinirini Sevilla'dan çıkardı
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22 Aralık 2024 20:12
Son güncelleme 22 Aralık 2024 20:31
LaLiga'nın 18. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla'yı evinde 4-2 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 10. dakikada Kylian Mbappe, 20. dakikada Fede Valverde, 34. dakikada Rodrygo ve 53. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Sevilla'nın gollerini ise 35. dakikada Isaac Romero ve 86. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 71. dakikada oyuna Dani Ceballos'un yerine dahil oldu.

JESUS NAVAS FUTBOLA VEDA ETTİ

Öte yandan Sevilla'da forma giyen 39 yaşındaki futbolcu Jesus Navas, futbol kariyerinin son maçına çıktı. Navas, maçın 65. dakikasında Muzambo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde 40 puana ulaşan Real Madrid ikinci sıraya yükselirken, Sevilla 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda erteleme maçında Valencia'ya konuk olurken, Sevilla evinde yine Valencia ile karşılaşacak.

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