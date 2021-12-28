Real Madrid, Mbappe transferini bitirmek istiyor!

Kylian Mbappe transferini hızlı bir şekilde noktalamak isteyen Real Madrid, PSG maçları öncesinde resmi sözleşmeyi imzalatmayı hedefliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; en.spartak.com
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Real Madrid, Mbappe transferini bitirmek istiyor!
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28 Aralık 2021 14:47
Real Madrid ve Mbappe! Real Madrid'in adı uzun süredir gündemde olan Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu belirtildi.

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde; Real Madrid'in, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için 5 gün sonra istediği kulüp ile sözleşme imzalama hakkı olan Mbappe transferine bir an önce nokta koymak istediği aktarıldı.

Medyada çıkan haberde; Mbappe'nin de artık Real Madrid konusunda net olduğu ancak Devler Ligi'ndeki Paris Saint-Germain - Real Madrid eşleşmesi nedeniyle bu maçlar oynanmadan Fransız ekibiyle olan ilişkisine zarar vermek istemediği  yer aldı.

Öte yandan Paris Saint-Germain'in ise, Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmak adına son dakikaya çaba göstereceği kaydedildi.


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