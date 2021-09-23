Real Madrid Mallorca'ya evinde gol yağdırdı

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 6-1 mağlup etti ve tüm kulvarlarda galibiyet serisini 5'e çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid Mallorca'ya evinde gol yağdırdı
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23 Eylül 2021 00:53
Real Madrid ile Mallorca, La Liga'nın 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 6-1 kazanarak yeniden liderliğe yükseldi.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim 3. dakikada Karim Benzema olurken 24. dakikada Asensio farkı ikiye çıkardı. Mallorca 25. dakikada Lee Kang ile farkı bire indirip umutlansa da Real Madrid 29'da Asensio'nun golüyle farkı yeniden ikiye çıkararak ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunun hakimiyetini rakibine bırakmayan Real Madrid'de Asensio 55. dakikada hat-trick yaparak farkı üçe çıkardı. 78. dakikada bu kez Benzema kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti. 86. dakikaya gelindiğinde Isco sahneye çıkarak skoru 6-1 yaptı ve maçın skoru ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 16 puana yükselerek Atletico Madrid'in 2 puan üzerinde yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Mallorca ise 8 puanda kaldı.




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