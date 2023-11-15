Real Madrid'in son gözdesi Nico Williams

Real Madrid, Athletic Bilbao forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Nico Williams ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in son gözdesi Nico Williams
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15 Kasım 2023 18:47
Transferin gözde takımlarından Real Madrid'in son gözde ismi belli oldu. 

AS'ın haberine göre; Real Madrid, Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nico Williams'ı transfer etmek istiyor.

Real Madrid'in genç oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği belirtilen haberde, Williams'ın uzun süredir Barcelona tarafından da takip edildiği ancak mali sorunlar nedeniyle Katalanların diğer kulüplerden gelen tekliflerle rekabet edemeyecekleri bildirildi. 

İspanyol devinin, oyuncu tarafıyla iletişime geçip bu transferi bitirmek istediği aktarıldı. 

DÜNYA DEVLERİ İZLİYOR 

Öte yandan Nico Williams'a sadece Real Madrid talip değil. Williams'ı Manchester City, Liverpool, Aston Villa ve Newcastle United'ın da izlediği belirtilirken genç oyuncunun önceliğinin kariyerine İspanya'da devam etmek olduğu ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Athletic Bilbao formasıyla bu sezon 10 maça çıkan İspanyol futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen genç yıldızın sözleşmesinde 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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