Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'de Brahim Diaz'dan kötü haber geldi.
Marca'nın haberine göre, Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Faslı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Diaz, Real Sociedad ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve yerini Rodrygo'ya bırakmıştı.
Marca'nın haberine göre, Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Faslı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Diaz, Real Sociedad ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve yerini Rodrygo'ya bırakmıştı.
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