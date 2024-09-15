Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'de Brahim Diaz, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'e kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 16:19
Real Madrid'de Brahim Diaz'dan kötü haber geldi.

Marca'nın haberine göre, Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Faslı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Diaz, Real Sociedad ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve yerini Rodrygo'ya bırakmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery