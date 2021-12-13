Real Madrid derbiyi kazandı, puan farkını artırdı!

Real Madrid, Atletico Madrid'e karşı Bernabeu'da 2-0 kazandı ve en yakın takipçisiyle farkı 8 puana çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid derbiyi kazandı, puan farkını artırdı!
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13 Aralık 2021 00:55
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-0'lık skorla kaznandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Karim Benzema ve 57. dakikada Marco Asensio attı. Her iki golde de asisti yapan oyuncu Vinicius Junior oldu.

Real Madrid, tarihinde ilk kez Atletico Madrid'e karşı üst üste 4 lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

La Liga'da üst üste 7. maçını kazanan Real Madrid puanını 42'ye yükseltti ve en yakın rakibi Sevilla'ya 1 maç fazlasıyla 8 puan fark attı. Atletico Madrid ise üst üste 2. yenilgisini alarak 29 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Cadiz'i sahasında konuk edecek. Atletico Madrid ise Sevilla deplasmanına gidecek.


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