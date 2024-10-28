Real Madrid'de Xabi Alonso sürprizi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek için hazırlık yapıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Xabi Alonso sürprizi!
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28 Ekim 2024 14:16
Bu sezon La Liga'ya istediği gibi başlayamayan Real Madrid için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak.

Haberde Perez'in gelecek sezon takımın başında düşünmediği İtalyan teknik adamın yerine gelecek ismi de belirlediği yazıldı.

XABI ALONSO İDDİASI!

Real Madrid Başkanı, gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek istiyor.

Daha önce Real forması da giyen İspanyol çalıştırıcı, Madrid devinin teklifine olumlu yaklaşacağı aktarıldı.

Leverkusen'i geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıran Alonso, dikkatleri üzerine çekmişti.

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