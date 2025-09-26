26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!

Jude Bellingham'ın iyileşmesinin ardından Real Madrid'deki ilk 11'deki yerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Arda Güler için karar netleşti.

calendar 26 Eylül 2025 11:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'ya 6'da 6 yaparak başlayan Real Madrid, Arda Güler'in forma giydiği takım, 7. haftada ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Madrid ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkararak sezona güçlü başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.

Müsabakada, sakatlıkları devam eden Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger sahada olmayacak. Omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Jude Bellingham ise Espanyol ve Levante karşılaşmalarında kısa süreli olarak forma giydi.

XABI ALONSO KARARINI VERDİ


Bellingham'ın dönüşüyle birlikte Arda Güler'in ilk 11'deki durumu merak konusu olmuştu. Atletico Madrid maçı öncesi Xabi Alonso bu kararı verdi.

El Nacional'in aktardığına göre, Alonso, Bellingham ile birebir görüşerek İngiliz oyuncuya derbide yedek kalacağını iletti. Haberde, İspanyol çalıştırıcının Bellingham'ın tam hazır olmaması nedeniyle yüksek tempolu derbide risk almak istemediği ve bu nedenle yedek kulübesinde tutulmasına karar verdiği ifade edildi.

ARDA GÜLER 11'E

Aynı haberde, Arda Güler'in statüsünü koruyacağı belirtilirken, Türk futbolcunun Bellingham'ın sahada olmaması durumunda bir kez daha ilk 11'de yer alacağı vurgulandı. Orta sahada Arda Güler'in Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'ye eşlik edeceği, diğer boş formanın ise muhtemelen Franco Mastantuono'ya verileceği öne sürüldü. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.