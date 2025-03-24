EuroLeague ekibi Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Dario Saric'in transfer ihtimalini değerlendiriyor.



İspanyol basınından Encestando'nun haberine göre, Hırvat oyuncu Real Madrid'in transfer listesinde yer alıyor ve kulüp, oyuncunun takıma katılma olasılığını inceliyor.



Yeni sezona yönelik kadro planlamasını sürdüren Madrid ekibi, transfer piyasasında aktif rol almaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana Theo Maledon ile ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştiren ve Kramer'i kadrosuna katan Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serge Ibaka'nın yerine bir oyuncu arayışında. Walter Tavares ve Bruno Fernando'nun pota altında görev yapması nedeniyle, kulüp hem saf bir uzun hem de Usman Garuba ile birlikte oynayabilecek, dış şut tehdidi olan bir oyuncu arayışında. Bu bağlamda, Saric'in ismi gündeme geldi.



NBA'deki kariyerinin sonuna yaklaştığı düşünülen Saric, menajerleri tarafından birçok EuroLeague takımına önerildi. Bu sezon Denver Nuggets forması giyen 30 yaşındaki oyuncu (Nisan ayının başında 31 olacak), sezonun ilk aylarında çok az süre buldu. 16 Ocak'tan bu yana ise yalnızca iki maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda da genellikle farkın açıldığı anlarda şans buldu.



2016-17 sezonundan bu yana NBA'de mücadele eden ve 2.08 metre boyundaki Hırvat oyuncunun dakikaları, son üç sezonda belirgin şekilde azaldı. Kariyerinin ilk beş sezonunda önemli bir rol üstlenen Saric, geçtiğimiz yıl Oklahoma City Thunder ve Golden State Warriors formaları giyerken sahada geçirdiği süre açısından ciddi bir düşüş yaşadı.



Üç sayı çizgisinin gerisinden kariyer ortalaması yüzde 36 olan Saric, bazı sezonlarda yüzde 37 ile 39 arasında değişen isabet oranları yakaladı. Ancak bu sezon yüzde 26 ile en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yaz Nuggets ile 10.6 milyon dolar değerinde iki yıllık bir sözleşme imzalayan Saric'in, yaz döneminde serbest bırakılma ihtimali bulunuyor.



Encestando'nun haberine göre Real Madrid, dış şutlarda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla şutör özellikli oyunculara yönelmiş durumda. Bu doğrultuda Kramer'in transfer edilmesi ve Saric'in de bu profile uygun bir isim olarak değerlendirilmesi, kulübün transfer planlarının bir parçası olarak görülüyor.



