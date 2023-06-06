Real Madrid Benzema'nın yerini Kane'le dolduracak

Karim Benzema sonrası Real Madrid, forvet transferinde hedefe kilitlendi. Tottenham'a 80 milyon euro bonservis öneren Real, Kane'e 3 yıllık sözleşme ve her sezon 11 milyon euro garanti ücret kazanacağı sözleşme ödemeyi kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid Benzema'nın yerini Kane'le dolduracak
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06 Haziran 2023 02:11
Karim Benzema'nın ayrılışı sonrası yeni forvet arayışında olan Real Madrid, Harry Kane'i kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre Real Madrid, Benzema'nın yerini doldurabilecek tek oyuncunun Harry Kane olduğuna inanıyor.

Real Madrid'in Tottenham'a ilk olarak 80 milyon euroluk bir teklif sunduğu ancak İngiliz ekibinin kapıyı 100 milyon eurodan açtığı belirtiliyor. Kane'e ise 3 yıllık sözleşme karşılığı her sezon 11 milyon euro kazanacağı bir sözleşme önerilmiş durumda. Pazarlıkların Haziran ayı içinde bitecek noktaya gelmesi bekleniyor.

Real Madrid, geçtiğimiz yıllarda Tottenham'dan Gareth Bale ve Luka Modric'i kadrosuna katarak kulüp tarihine geçecek değerde verim almıştı.

29 yaşındaki Harry Kane, Tottenham altyapısında yetişip çeşitli kulüplerde kiralık oynadıktan sonra 2013 yılında A Takım'a çıkmıştı. Tottenham formasıyla toplam 435 maça çıkan Kane, 280 gol kaydederek durdurulması güç bir golcü olduğunu çoktan kanıtladı.

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