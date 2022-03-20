Real Madrid-Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler

İspanya La Liga'nın 29. haftasında lider Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeau stadında karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid-Barcelona maçı öncesi muhtemel 11'ler
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20 Mart 2022 11:13
İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona, kozlarını Santiago Bernabeau Stadı'nda paylaşacak.

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi potasından kopmak istemeyen Barcelona'nın dev mücadelesi 20 Mart Pazar günü TSİ 23:00'da başlayacak.

Ligde son 6 maçından 5 galibiyetle ayrılmayı bilen lider Real Madrid'de, yıldız oyuncu Karim Benzema ve Ferland Mendy maç kadrosunda yer alamayacak. La Liga'daki son 4 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran Xavi'nin ekibi Barcelona'da ise Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti ve Serginio Dest gibi eksikler bulunuyor.

28 haftası geri kalan La Liga'da 66 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid, en yakın takipçisi Sevilla'ya 10 puan fark atmış durumda. 1 maçı eksik Barcelona ise 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde son düzlüğe girerken iki takım da hem El Clasico galibiyetiyle morallenmek hem de rakiplerinin hedefine ket vurmayı planlıyor.

Karşılaşma öncesi kulüplerin yaptığı açıklamaya göre; Real Madrid takımı siyah formayla, Barcelona takımı ise Katalonya'yı temsilen sarı-kırmızı formayla sahaya çıkacak.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Isco, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, Frenkie de Jong; Dembele, Aubameyang, Ferran Torres
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