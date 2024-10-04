Beşiktaş'ın Kosovalı sağ kanat oyuncusu Milot Rashica, milli takımının açıkladığı aday kadroda yer aldı.
Rashica, görev verilmesi halinde Kosova'nın 12 Ekim'de Uluslar Ligi J grubu 3. maçında oynayacağı Litvanya karşısında forma giyebilecek.
Kosova Milli Takımı, 15 Ekim'de ise J grubu 4. maçında Güney Kıbrıs'ı evinde ağırlayacak.
PERFORMANSI
Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkıp 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Rashica, görev verilmesi halinde Kosova'nın 12 Ekim'de Uluslar Ligi J grubu 3. maçında oynayacağı Litvanya karşısında forma giyebilecek.
Kosova Milli Takımı, 15 Ekim'de ise J grubu 4. maçında Güney Kıbrıs'ı evinde ağırlayacak.
PERFORMANSI
Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkıp 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.