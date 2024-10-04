Rashica, Kosova milli takımına çağrıldı!

Milot Rashica, Kosova'nın Uluslar Ligi kadrosuna davet edildi, Litvanya ve Güney Kıbrıs'a karşı sahada olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rashica, Kosova milli takımına çağrıldı!
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04 Ekim 2024 19:15
Beşiktaş'ın Kosovalı sağ kanat oyuncusu Milot Rashica, milli takımının açıkladığı aday kadroda yer aldı.

Rashica, görev verilmesi halinde Kosova'nın 12 Ekim'de Uluslar Ligi J grubu 3. maçında oynayacağı Litvanya karşısında forma giyebilecek.

Kosova Milli Takımı, 15 Ekim'de ise J grubu 4. maçında Güney Kıbrıs'ı evinde ağırlayacak.

PERFORMANSI

Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkıp 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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