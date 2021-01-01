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Raptors'ın, Toronto'da oynama durumu hala "belirsiz"

NBA başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın önümüzdeki sezon Toronto'da oynayıp oynamayacağından hala emin olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın önümüzdeki sezon Toronto'da oynayıp oynamayacağından hala emin olmadığını söyledi.

Silver, geçen yaz KOVID-19 salgınından ötürü Florida eyaletinin Tampa şehrinde oynayan Raptors'ın son durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Daha belli değil. Takımın başkanı ve NBA yönetim kurulu başkanı olan Larry Tanenbaum'ın, Ontario'nun açılacağından ve takımın Toronto'ya geri döneceğinden oldukça umutlu olduğunu biliyorum."

2020-21 sezonunu Tampa Bay'de geçiren Raptors, sezonu 27-45'lik bir dereceyle tamamlamıştı.

NBA, 28 Eylül'de antrenman kampına, normal sezona ise 19 Ekim'de başlayacak.


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