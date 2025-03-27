Ranieri'den Dybala açıklaması!

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, oyuncusu Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ranieri, "Dybala ile konuştum, kendini çok iyi hissediyor ve her şeyin nasıl geliştiğinden memnun. Şimdi sadece beklemesi gerekiyor, acele etmeden. Çapraz bağ sakatlığı olsaydı 6 ay beklerdik ama bu çapraz bağ sakatlığı değil. Daha kısa sürecektir ama ne kadar süreceğini tam olarak bilemeyiz." dedi.
PERFORMANSI
Arjantinli oyuncu, bu sezon Roma ile çıktığı 36 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Ranieri, "Dybala ile konuştum, kendini çok iyi hissediyor ve her şeyin nasıl geliştiğinden memnun. Şimdi sadece beklemesi gerekiyor, acele etmeden. Çapraz bağ sakatlığı olsaydı 6 ay beklerdik ama bu çapraz bağ sakatlığı değil. Daha kısa sürecektir ama ne kadar süreceğini tam olarak bilemeyiz." dedi.
PERFORMANSI
Arjantinli oyuncu, bu sezon Roma ile çıktığı 36 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.