Ranieri'den Dybala açıklaması!

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Roma'nın Lecce ile oynayacağı maçtan iki gün önce basın mensuplarının karşısına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ranieri'den Dybala açıklaması!
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27 Mart 2025 17:42
Son güncelleme 27 Mart 2025 17:43
Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, oyuncusu Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ranieri, "Dybala ile konuştum, kendini çok iyi hissediyor ve her şeyin nasıl geliştiğinden memnun. Şimdi sadece beklemesi gerekiyor, acele etmeden. Çapraz bağ sakatlığı olsaydı 6 ay beklerdik ama bu çapraz bağ sakatlığı değil. Daha kısa sürecektir ama ne kadar süreceğini tam olarak bilemeyiz." dedi.



PERFORMANSI

Arjantinli oyuncu, bu sezon Roma ile çıktığı 36 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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