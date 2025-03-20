Rakip takımların kabusu: Fransız golcüler

Son yıllarda yakaladığı jenerasyonla uluslararası organizasyonların en iddialı takımlarından biri haline gelen Fransa, mevcut hücum hattıyla rakiplerine gözdağı veriyor.
Yıllar içinde Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry, Olivier Giroud, Karim Benzema, Antoine Griezmann, David Trezeguet ve Eric Cantona başta olmak üzere yeşil sahalara birçok golcü kazandıran Fransa, 90'lı yılların sonundaki altın jenerasyonun elde ettiği başarıların ardından son 10 yılda tekrar zirveye oynayan bir takım oluşturdu.
2018 FIFA Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayıp EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final gören Fransa, ülkesine güven, rakiplere korku veren hücum oyuncularının form grafiğiyle 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi ve 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları için de iddiasını ortaya koydu.
Teknik direktör Didier Deschamps'ın UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hırvatistan karşılaşmaları için aday kadroya çağırdığı Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Randal Kolo Muani, Michael Olise ve Marcus Thuram, bu sezonki performanslarıyla tarihlerine yeni başarılar eklemeyi hedefleyen Fransızların kupa hayalleri kurmasını kolaylaştırıyor.
- Fransız hücum hattından 121 gol, 51 asist
Fransa Milli Takımı'nın aday kadroya davet edilen 7 hücum oyuncusu, bu sezon kulüp takımlarında 121 gol ve 51 asist üretti.
Takımlarında 30'ar gol atan Mbappe ve Dembele, Fransa kadrosunda kulüp düzeyindeki en skorer isimler oldu.
Barcola 18, Olise 13, Doue ve Kolo Muani 7'şer golle kulüplerine katkı sağladı.
Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Thuram ise takımında 16 gol kaydetti.
- Mbappe, Real Madrid'i sırtlıyor
Fransız yıldız Mbappe, İspanya ekibi Real Madrid'deki ilk sezonunda zaman zaman eleştirilse de takımına önemli katkı verdi.
Bu sezon eflatun-beyazlılarda 43 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 30 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
Ayrıca Fransa formasıyla 86 karşılaşmaya çıkarak 48 gol atan Mbappe, Olivier Giroud (57) ve Thierry Henry'nin (51) arkasında milli takım tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.
- Dembele kariyer sezonunu geçiriyor
Ousmane Dembele, ülkesinde Paris Saint-Germain (PSG) formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor.
Fransızların gelecek vadeden oyuncularından biri olarak futbol dünyasına adım atan Dembele, gerçek potansiyelini bu sezon sahaya yansıtmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve Ligue 1'de yoluna namağlup devam eden PSG'nin başarısında başrolü oynayan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, takımıyla çıktığı 37 maçta 30 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Milli takım kariyerinde ise 53 karşılaşmada görev alan Dembele, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
- PSG'de Barcola ve Doue parladı
PSG'de bu sezon Dembele'nin yanı sıra Bradley Barcola ve Desire Doue, İspanyol teknik direktör Luis Enrique tedrisatında parlayan diğer oyuncular oldu.
Bu sezon Barcola'nın 43 maçta 18 gol ve 12 asist ürettiği PSG formasıyla Doue ise 39 müsabakada 7 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
Fransa Milli Takımı'nda 11 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki Barcola, 2 gol kaydetti, 19 yaşındaki Doue ise ilk kez A takıma seçildi.
- Kolo Muani, Juventus'ta şans buldu
PSG'nin düzenli forma şansı bulması için İtalya ekibi Juventus'a kiraladığı Randal Kolo Muani, buradaki performansıyla adından söz ettirdi.
Bu sezon PSG ve Juventus formalarıyla 25 maçta görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 3 asist üretti.
Kolo Muani, skor katkısının 5 gol ve 2 asistlik kısmını Juventus'ta yaptı.
Golcü futbolcu, milli takım kariyerinde ise 27 karşılaşmada 8 defa rakip ağları sarstı.
- Olise, Almanya'da kendini ispatladı
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden Almanya temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan Michael Olise, ortaya koyduğu performansla takımda yer edindi.
Bavyera ekibinde bu sezon 40 maçta süre alan 23 yaşındaki Olise, 13 gol ve 11 asist üreterek iki istatistikte de çift haneye ulaşmayı başardı.
Olise, Fransa Milli Takımı'nda şu ana kadar 4 kez forma şansı buldu.
Sakatlığı sebebiyle Fransa'nın Hırvatistan maçları aday kadrosundan çıkarılan Marcus Thuram ise İtalya ekibi Inter'de bu sezon 38 maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Rakip takımların kabusu: Fransız golcüler
Son yıllarda hücum hattında büyük bir dönüşüm yaşayan Fransa Milli Takımı, yıldız isimleriyle rakiplerine gözdağı veriyor.
Son yıllarda yakaladığı jenerasyonla uluslararası organizasyonların en iddialı takımlarından biri haline gelen Fransa, mevcut hücum hattıyla rakiplerine gözdağı veriyor.
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