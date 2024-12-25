Rahmi Koç: "Fenerbahçe'ye çok üzülüyoruz"

İsmail Küçükkaya, Rahmi Koç ile aralarında yaşanan diyalogu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rahmi Koç: 'Fenerbahçe'ye çok üzülüyoruz'
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25 Aralık 2024 11:47
Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

İsmail Küçükkaya'nın Beşiktaşlı iş adamı Rahmi Koç ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş 'Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kuran okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.

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