Rafinha, Gremio'ya transfer oldu

Gremio, Olympiakos ile yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı transfer etti.

Haber; AA
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Rafinha, Gremio'ya transfer oldu
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29 Mart 2021 14:37
Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.

Ağustos 2020'de Olympiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.



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